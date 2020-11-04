С 5 по 9 ноября Белпочта организует досрочную выплату пенсий и пособий. График досрочной выплаты пенсий в регионах размещен на сайте «Белпочты». 7 ноября будут работать только дежурные отделения связи. О режиме работы почтовых отделений можно узнать в контакт-центре по номеру 154. Режим работы контакт-центра: понедельник-пятница — с 9.00 до 20.00, суббота, воскресенье — с 9.00 до 17.00. 7 ноября звонки принимаются с 9.00 до 17.00.