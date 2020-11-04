Мозырский объединенный краеведческий музей открывает свои залы после реконструкции. На осенних каникулах и после них взрослые и дети могут окунуться в атмосферу исторических событий и удивительный мир Полесского края.

Посещать музеи – хороший современный тренд. Тем более, что в жизни Мозырского объединенного краеведческого музея произошли большие события. После реконструкции открылся один из старейших культурных центров города, который находится в двухэтажном здании на Горе Коммунаров, 8 (территория «Мозырского замка»). Обновленный фасад здания, отремонтированные экспозиционные залы, дополненные новыми интересными экспонатами — все это, несомненно, порадует посетителей и привлечет в музей еще больше ценителей истории родного края! Окунуться в атмосферу далеких исторических событий и удивительный мир нашего края можно и во вновь открывшемся музее «Палеская веда». В экспозиции появились новые фотографии и экспонаты. Большой шаг вперед – мультимедийное оснащение, которое позволяет глубже познакомиться с обрядами и промыслами Мозырщины. С 1 октября городская музейная система перешла на «зимний» график работы – с 10 утра до 6ти вечера.