Мозырская милиция предупреждает о том, что появился еще один вид мошенничества, связанный с использованием банковских карт

Жертвой новой волны мошенничества может стать каждый, кто оплачивает, например, коммунальные услуги через систему интернет-банкинга. В Мозырском РОВД рекомендуют внимательно смотреть на адрес, который вы вводите в верхней строке браузера. Схема кибер-преступников простая: вместо официального адресного домена первого уровня by появляющиеся подсказки предлагают такой же адрес банка, но с российским доменом. Невнимательный пользователь открывает страницу, которая идентична знакомой банковской, вводит логин и пароль и… теряет все средства, находящиеся на карте. Только в октябре, по официальным данным, таким образом пострадали двое жителей Мозыря. Количество потерпевших по стране постоянно растет. И правоохранители, и представители банковской системы настоятельно просят оставаться бдительными во всех сферах, никому не передавать данные своих карт. А при каких-либо сомнениях блокировать карту, позвонив в кол-центр.