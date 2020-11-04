«Тетка Чарли из Бразилии» возвращается на сцену ДК МНПЗ

Искрометная комедия «Тетка Чарли из Бразилии» спустя четыре с половиной года возвращается на большую сцену. Сегодня народный любительский коллектив молодежный театр «Легион» активно готовится к показу, который состоится 11 ноября. Наша съемочная группа побывала на одной из репетиций.

Расстановка по местам, реквизит и главный герой (или героиня?) в полном образе. На сцене Дворца культуры НПЗ кипит творческая жизнь: актеры народного любительского коллектива молодежного театра «Легион» репетируют один из самых искрометных репертуарных спектаклей «Тетка Чарли из Бразилии». Его премьера состоялась шесть лет назад. Полтора года зрители наслаждались любимым сюжетом в интерпретации «легионеров». Потом показы «заморозили»: театр готовил и представлял новые работы. И вот знаменитая «Тетка Чарли» возвращается, но с обновленным актерским составом. А значит, спектакль будет интересен и тем, кто уже побывал на премьере, и тем, кто увидит его впервые.

Комедия о тете, приехавшей из страны, где много диких обезьян, имеет очень интересную историю. Сюжет известнейшего фильма, в котором Донну Розу феерично сыграл Александр Калягин – это киноверсия очень популярной в конце 19 века пьесы «Тетушка Чарлея», написанной английским драматургом Брэндоном Томасом. Сегодня известны десятки ее постановок и экранизаций. Сценарий Александра Мазькова – микс ярких моментов лучших из них и авторского видения. В тандеме с художником-постановщиком Ириной Мазьковой им удалось создать то, что зритель называет индивидуальной подачей от «легионеров».

Пересказывать сюжет — смысла нет. Держать интригу – тоже, ведь этот сюжет известен многим. Тем интереснее будет увидеть игру молодых актеров и актрис, заявленных на ключевые роли.

После вынужденного из-за эпидситуации длительного перерыва «легионеры» действительно соскучились по «взрослой» сцене. Это хорошо чувствуется по атмосфере, царящей на репетиции. Впрочем, для одной из ее участниц коронакризис, наоборот, стал уникальной возможностью познакомиться с жизнью молодежного коллектива изнутри. Виктория с пяти лет живет в Лондоне, играет там в театре. Сейчас молодая актриса временно вернулась на родину – к бабушке в Мозырь. И пробует свои возможности вместе с «Легионом».

Остается добавить, сыграет «Легион» «Тетку Чарли из Бразилии» уже 11 ноября. Концертный зал Дворца культуры нефтепереработчиков на этом показе, по объективным причинам, будет полон наполовину. Соблюдая меры безопасности, рассадку сделают необычной, с дистанцией. Так что спешите купить билеты. Театральный вечер обещает быть веселым и легким. С таким важным в нынешнее время хэппи эндом.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Приписнов. ТКМ