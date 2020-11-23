В эти выходные Мозырский драмтеатр презентовал спектакль «Настоящие друзья» по пьесе Дарьи Латышевой

Это история про упитанного Лисенка, домашнюю Кошку и вредных Волчонка и Медведя, которые учатся дружить. Новинка этих выходных для самых маленьких — спектакль «Настоящие друзья» поймут даже трехлетние малыши! В этом удивительном возрасте дети начинают различать эмоции, понимать разницу между чувствами счастья, грусти, страха или злости, приобретают товарищей в детском саду. Родители вовремя начинают прививать любовь к высокому искусству, а актеры максимально отдаются творчеству на сцене, чтобы оставить маленьких след в душе каждого зрителя. «Настоящие друзья» поставили по одноименной пьесе российского драматурга Дарьи Латышевой. Во время просмотра юные зрители преодолели различные испытания, чтобы понять, что настоящие друзья должны относиться друг к другу с уважением, поддерживать в трудную минуту, доверять, прощать недостатки, ни в коем случае не быть жадинами и не мстить в ответ на обиду. Ведь вместе они – сила! Эта фраза вполне может стать и девизом по жизни. С репертуаром на ближайшее время можно ознакомиться на сайте театра в рубрике «Афиша» и в социальных сетях.