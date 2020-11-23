«Сохраним будущее». Профилактическая акция ГАИ

Госавтоинспекция Гомельской области с 20 по 24 ноября проводит в регионе комплекс профилактических мероприятий «Сохраним будущее», направленный на предупреждение ДТП с несовершеннолетними участниками дорожного движения.

Цель комплекса профилактических мероприятий «Сохраним будущее» выявить и пресечь нарушения ПДД водителями, детьми и родителями с детьми. Нарушителям напомнят о важности соблюдения правил, об опасностях, которые могут быть на дорогах.

В ГАИ отметили, что в регионе за 10 месяцев этого года зарегистрировано 45 дорожно-транспортных происшествий, в которых 49 несовершеннолетних получили травмы, три погибли. По сравнению с прошлым годом количество аварий с участием детей и подростков снизилось, как и число раненых, а вот количество погибших несовершеннолетних выросло.

В большинстве происшествия с детьми случаются по вине водителей. Однако фиксируются и инциденты, когда в аварии есть вина несовершеннолетних. В январе — октябре случилось 12 таких ДТП. Основные причины этих происшествий — выезд на велосипеде или выход на проезжую часть из-за стоящего транспорта, переход дороги в неустановленном месте. Госавтоинспекторы просят взрослых напомнить детям правила безопасного поведения. Особый акцент во время акции будет сделан и на безопасную перевозку малолетних пассажиров.

Госавтоинспекторы просят родителей – не уставайте повторять своим детям простые правила перехода проезжей части. Обязательно посмотреть по сторонам, убедиться в безопасности, не отвлекаться на разговоры по телефону и гаджеты. Не стоит забывать и про фликеры.