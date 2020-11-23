Туровскую епархию посетил Митрополит Минский и Заславский Вениамин, Патриарший Экзарх всея Беларуси. Центральным моментом визита стала Божественная литургия в Свято-Михайловском кафедральном соборе.

Туровская епархия в этом году отмечает 1015 лет со дня основания, она вторая после Полоцкой по древности среди православных епархий Беларуси. Также в этом году 5-летие пребывания в кафедральном соборе святого Архангела Михаила точной копии иконы Божией Матери «Скоропослушница», написанной на Святой Горе Афон специально для Туровской епархии. В праздник в честь этой святыни нашу землю посетил Митрополит Минский и Заславский Вениамин, Патриарший Экзарх всея Беларуси, который возглавил Божественную литургию в сослужении епископа Туровского и Мозырского Леонида. Священнослужители и прихожане совместно молились об избавлении от вредоносного поветрия, то есть Ковида, даровании мира белорусскому народу. Визит Предстоятеля Белорусской Православной церкви не остался без внимания со стороны администрации. Приветственный адрес зачитал заместитель председателя райисполкома Дмитрий Миллер. Также важные праздничные даты стали поводом наградить церковными наградами мирян, которые активно сотрудничают с Епархией, принимают участие в восстановлении храмов и просветительской работе. Представители педагогического университета, военнослужащие, те, кто оказывал материальную поддержку. Экзарх вручил церковные награды представленным к награждению мирянам. Исправительной колонии №20 Патриаршим Экзархом была передана освященная хоругвь с изображением святителя Николая Чудотворца. На территории ИК расположена церковь в честь иконы Божьей Матери с говорящим названием «Споручница грешных». Построить храм – была инициатива самих осужденных, они же и занимались отделкой и благоустройством. Для отбывающих наказание – это своего рода отдушина. В своей проповеди Митрополит Минский и Заславский Вениамин акцентировал внимание на то, что в современном мире очень важно сохранить духовность, это упорная ежедневная работа над собой. Это первый визит в Туровскую Епархию Митрополита Минского и Заславского Вениамина в качестве Предстоятеля Белорусской Православной Церкви. Поэтому праздники стали поводом, чтобы воочию познакомиться со спецификой местной церковной жизни. Туровская Епархия занимается активной благотворительной деятельностью. Акцент на работу с молодежью. Воскресные школы при храмах, тесное сотрудничество с педагогическим университетом: проведение ежегодных Туровских епархиальных образовательных чтений, на базе ВУЗа был открыт инновационно-методический центр духовно-нравственного и патриотического воспитания на основе православных традиций белорусского народа.

Виктория Синицкая, Юрий Горобец. ТКМ