Театральные выходные. На сцене Мозырского драматического театра — спектакль «Эти свободные бабочки»

Пьеса Леонарда Герша, по которой поставлен спектакль Светланой Джелиевой, имеет успешную театральную судьбу. Это и не удивительно. Талантливая мелодрама, в которой есть всё, что близко и понятно любому зрителю: история любви, драматические отношения матери с сыном, страдающие от непонимания герои. Действие происходит в течение одного дня в маленькой квартире на Манхеттене, где встречаются двое: начинающая актриса Джил и будущий музыкант Дональд. Оба очень молоды, оба сбежали из-под родительской опеки, оба жаждут обрести свободу и найти себя. Они очень похожие и, в то же время, очень разные, от этого рождается сначала интерес, потом кажущееся понимание, и, наконец, что-то, похожее на любовь. Но оказывается, что взрослая жизнь – это не только свобода, но и ответственность, трудность выбора, необходимость отвечать за свои решения и поступки. Спектакль оказался интересен не только молодёжи, но и представителям старших поколений, которые получили возможность ближе познакомиться с тем, чем живут их потомки.