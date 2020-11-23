Воспитанники Клуба юных пожарных из Мозыря в числе призеров международном турнире по информатике

На международном турнире по информатике школьники из Беларуси завоевали 7 медалей. Турнир проходил 19-22 ноября и прошел в онлайн-формате с хостингом в Шумене (Болгария). В нем участвовали 16 стран. Учащиеся соревновались в двух возрастных категориях – Junior (2005 года рождения и младше) и Senior. Страна могла представить в каждой группе официальную команду, состоящую из 4 человек. В Беларуси были определены 7 площадок – Минск, Витебск, Мозырь, Брест, Могилев, Ивье, Бобруйск. В каждом туре школьники должны были разработать три программы и отправить их в тестирующую систему, которая проводила проверку разработок. По итогам турнира участники официальных белорусских команд получили медали. Лучшими среди всех участников из Беларуси стали школьники из Клуба юных пожарных Мозыря – Станислав Полынь (группа Junior) и Станислав Дамасевич (группа Senior).