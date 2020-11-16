В Беларуси стартовала Всемирная неделя предпринимательства. Она продлится с 16-го по 22-е ноября. Всемирная неделя предпринимательства – это ежегодное глобальное мероприятие, которое объединяет 170 стран. Главной темой этой недели в Беларуси станет работа бизнеса во времена перемен и кризиса. Ключевые вопросы экономической повестки этой недели: повышение привлекательности белорусской юрисдикции для предпринимательской деятельности, создание института «длинных денег» посредством развития финансового рынка, подготовка управленческих кадров для национальной экономики, поддержка и стимулирование бизнеса в развитии экспорта. Минэкономики предусматривает переход к полноценной отраслевой политике, когда министерство будет создавать условия для развития предприятий всех форм собственности в этом виде деятельности, развивать всю отрасль в целом. Перечисленные процессы будут реализовываться одновременно с модернизацией государственной поддержки, принятием защитных и стимулирующих мер для капиталовложений, коммерциализации инновационных разработок, всесторонней цифровизацией, созданием развитой инфраструктуры во всех регионах страны.