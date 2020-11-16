Где на Гомельщине установят мобильные датчики скорости?

С 16 ноября по 9 декабря мобильные датчики скорости будут установлены на 343 километре автодороги М-8 «Граница РФ Витебск—Гомель граница Украины». Датчики работают в две стороны движения. На участке трассы действуют ограничения скорости 60 км/ч для всех видов транспорта. На трассе М-10 «Граница РФ — Гомель — Кобрин» мобильные датчики скорости будут устанавливается ежедневно. С 16 по 22 ноября датчики работают с 7 утра 23 вечера, с 23 ноября по 6 декабря — с 7 утра до 17 часов дня, перерыв с 11.00 до 12.00, 7 и 8 декабря — с 23 часов вечера до 2 часов ночи, 9 декабря — 7с 7 до 10 утра.