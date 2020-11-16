Резиденция Дедов Морозов на Замковой готовится к приему гостей

Не за горами новогодние праздники. Мозырский объединенный краеведческий музей уже cейчас готовит театрализованное представление. Погрузиться в новогоднюю атмосферу можно с 24 декабря, а записаться лучше сейчас.

Мозырский объединенный краеведческий музей начинает запись на театрализованное представление новогодней сказки в резиденции братьев Дедов Морозов в историческом центре «Мозырский замок». Новогодние театрализованные представления будут проходить с 24 по 30 декабря 2020 г. и с 2 по 6 января 2021 г. в 12.00 и 14.00. Запись и дополнительная информация по тел. (80236) 32-47-15. Адрес: г. Мозырь, ул. Гора Коммунаров, 8.