Прийти на помощь тогда, когда необходимо и к тому, кто действительно в этом нуждается. Свои слова волонтеры Красного Креста подтверждают делом

Тамара Никифоровна Коновальчук своих помощников ждала с нетерпением. Энергичная и активная по жизни, около полутора лет назад она внезапно оказалась прикованной к инвалидной коляске. Женщина живет одна, но дети приезжают по первому зову. С недавних пор к Тамаре Никифоровне наведываются и волонтеры Красного Креста. В частном доме всегда найдется работа. На этот раз Тамара Никифоровна попросила ребят перенести в дом часть обрезков со двора. Волонтеры охотно принялись за работу. Пандемия коронавируса действительно внесла свои коррективы в привычную жизнь. Многие молодые люди с удовольствием откликнулись на призывы о помощи. Объединяясь в волонтерские отряды, они идут туда, где в них нуждаются. Добрые поступки – добрые слова в ответ. Тамара Никифоровна помощь принимает с благодарностью. И все же надеется встать на ноги. А пока всю свою энергию направляет на борьбу с недугом. А еще заряжает этой энергией окружающих.

Лидия Потар, Вячеслав Приписнов, ТКМ