Береженого Бог бережет. Белорусская православная церковь ужесточила противоэпидемические меры в храмах

Береженого Бог бережет. Обязательное ношение масок, безопасная дистанция в 1, 5 – 2 метра. Белорусская православная церковь ужесточила противоэпидемические меры. В многолюдных приходах при благоприятной погоде следует организовывать аудиотрансляцию богослужения вне стен храма для возможности молитвы на улице. Прихожанам пожилого возраста рекомендуется посещать храм в будние дни. При наличии у себя или у близких любых признаков простудного заболевания благословляется воздерживаться от посещения церкви и общественных мест. Стекло икон и киотов должно тщательно протираться спиртосодержащими веществами перед каждым целованием святыни. Дверные ручки и иные поверхности, к которым регулярно прикасаются люди в храме, надлежит в обязательном порядке обрабатывать антисептическими средствами не реже одного раза в 30 минут. В притворах у входа в храмы следует установить дезинфекционные диспенсеры и своевременно их пополнять. Для написания записок на поминовение следует предлагать каждому человеку отдельную ручку либо карандаш, периодически их дезинфицируя. Священнослужителям при общении с прихожанами следует носить медицинские маски, воздерживаться от благословения через целование руки, а также от преподания верующим креста для целования, которым следует осенять молящихся в знак благословения. Скорректированы также правила совершения исповеди. Также дома следует возносить молитвы о скорейшем выздоровлении заболевших, об упокоении душ почивших и о даровании каждому жителю Беларуси, особенно врачам и медработникам, терпения, крепости и силы духа, искренней веры в Бога и надежды на Божественное милосердие.