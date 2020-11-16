Белочка на страже безопасности. МЧС продолжает профилактику безопасности креативными акциями

В борьбе за всеобщую безопасность все средства хороши, главное чтобы было доходчиво, убедительно, креативно. Есть место и хайпу. Очередная информационно-пропагандистская компания носит название «Не жди белочку – туши окурок!». Работники Мозырского районного подразделения МЧС посетили торговые объекты и разместили на алкогольной продукции яркие ярлычки с веселым пушным зверьком. Цель – чтобы покупатели задумались о последствиях непотушенной сигареты. Исходя из анализа пожаров с трагическими последствиями, неосторожное обращение с огнем, в том числе при курении – одна из самых распространенных причин гибели, особенно в состоянии алкогольного опьянения. Также одной из злободневных тем является пренебрежение правилами безопасности при курении на балконе: брошенный окурок может стать причиной пожара. Размещение аналогичной профилактической печатной продукции на почтовых ящиках и информационных стендах позволит предотвратить от необдуманных действий жителей многоквартирных домов.