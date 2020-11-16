Ремонт с заботой. Детский сад № 13 кардинально преобразился

В плане масштабного благоустройства Мозыря особое место было выделено сфере образования и культуры. Наша съемочная группа побывала в 13-м детском саду и смогла в полной мере оценить условия пребывания дошкольников.

Яркий фасад здания детсада №13 сегодня привлекает взгляды жителей и гостей улицы Интернациональная. После летнего ремонта дошкольное учреждение, которому уже исполнилось 56 лет, кардинально преобразилось! Причем изменения коснулись не только внутренних помещений, но и самой территории: современное ограждение, новый подъезд для транспорта к хозблоку, отремонтированные и благоустроенные веранды на игровой уличной площадке и свежая тротуарная плитка. Но ровных дорожках дошкольники теперь могут ставить первые рекорды на самокатах и велосипедах. Идеальный порядок поддерживают и внутри здания. Летом провели косметический ремонт в группах, привели в порядок освещение и сантехнику, заменили все окна. Новыми красками заиграло одно из любимых мест дошкольников – музыкальный зал. Здесь проводят занятие творческие и спортивные занятия. Методы физкультурно-оздоровительной работы в 13-м детском саду постоянно совершенствуются. И малыши с удовольствием воспринимают и принимают такой подход. Еще одно место в детском саду, которое любят посещать его воспитанники, — физиопроцедурный кабинет. 13-й сад не зря носит приставку «санаторный»: часто болеющие малыши вместе с образовательными программами получают и дополнительное лечебно-профилактическое сопровождение. Ингаляции, электрофорез, биоптрон и, конечно, курсы массажа. Ставку на физкультуру и профилактику в дошкольном учреждении №13 делают не зря. Здоровые веселые активные дети – это радость и для воспитателей, и для родителей. Чтобы эти малыши росли и развивались в комфортных и, главное, безопасных условиях, сегодня совместными усилиями сделано много. Чтобы каждый день в свой любимый садик мальчишки и девчонки спешили с улыбкой.

Екатерина Юрченко, Юрий Горобец. ТКМ