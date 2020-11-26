Украшение «Осеннего аккорда» – детские выступления

Самое доброе, светлое в жизни — конечно же, дети! В 2013-м для них впервые в рамках фестиваля творчества среди работников НПЗ был организован отдельный конкурс. И вот уже семь лет – выступления детей заводчан – украшение «Осеннего аккорда».

Традиционный конкурс «Осенний аккорд» в этом году собрал немало юных талантов. Даже несмотря на обстоятельства, об участии заявили около 30 ребят. Номинации: вокал, хореография, вокальные группы, и разные возрастные группы. В этом году, как и всегда, количество участников не ограничивали. А вот зрительный зал был практически пуст. Кроме жюри в нем только небольшие группы поддержки. Болеть зрителям разрешалось, но только в значении «поддерживать».

В зале чувствовалась некоторая сдержанность. А вот за сценой, как и прежде, бушевали эмоции. Юные таланты распевались и оттачивали движения, чтобы предстать перед жюри во всей красе. Среди участников детского аккорда немало тех, кто сцену Дворца культуры нефтеперерабатывающего завода уже покоряет не первый раз. Ежегодный корпоративный конкурс дает возможность участникам ежегодно демонстрировать свой талант, совершенствуясь год от года.

«Осенний аккорд» – конкурс не только корпоративный, но и семейный. Сестры Настя и Катя Ерош сегодня по очереди будут блистать на сцене.

Диплом участника и сладкий подарок для каждого, кто вышел на большую сцену. А еще аплодисменты и слова поддержки от родных и близких. Уже на следующий день, после подведения итогов, снова наградят, только самых-самых. И для маленьких звезд снова начнется обратный отсчет – до следующего «Осеннего аккорда».

Лидия Потар, Виктория Синицкая, Вячеслав Приписнов. ТКМ