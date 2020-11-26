Автопробег «Помним! Гордимся!» по объектам «Мозырского укрепленного района» пройдет 28 ноября

К 75-летию победы советского народа в Великой Отечественной войне. 28 ноября состоится автопробег «Помним! Гордимся!» по объектам «Мозырского укрепленного района».

«Помним! Гордимся!» 28 ноября, в субботу, состоится автопробег по объектам «Мозырского укрепленного района». Он посвящен 75-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

В 10:00 пройдет сбор участников возле мемориального комплекса «Курган Славы». Автопробег проходит при поддержке Федерации профсоюзов, Белорусского республиканского союза молодежи, Общественного объединения «Белая Русь», а также при участии общественных организаций Ельска и Лельчиц. Информационная поддержка – Калинковичско-Мозырского военно-исторического клуба «Поиск». Организаторы приглашают всех присоединиться в значимому действию.