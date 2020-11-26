Ожоги, ушибы, переломы, заглатывания мелких предметов. Основная профилактика детского травматизма – постоянный контроль

В силу своей непоседливости и любознательности дети, особенно младшего возраста, могут получить травму. Наиболее частые – это ожоги, ушибы, переломы, заглатывания мелких предметов. Медики напоминают родителям: основная профилактика – это постоянный контроль.

За ребенком нужен глаз да глаз. В особенности это касается детей до 3 лет. Малыши только начинают познавать мир, они не ищут опасности, они играют. Кипяток, острый угол, столовый нож, розетка, копейка, которую можно проглотить и еще много-много всего. Постоянный контроль на первых порах жизни – это обязательно, уверены медики, это главная профилактика детского травматизма. Ожоги, ушибы, раны, переломы. Бытовой травматизм у маленьких детей занимает первое место среди повреждений и составляет 70-75%. В школьном возрасте преобладает уличный травматизм, в том числе дорожно-транспортный. Эта тема особенно актуальна сейчас, когда световой день становится все короче. В Мозыре 15 ноября около 18 часов водитель автомобиля «Мерседес Бенц» совершил наезд на двух несовершеннолетних пешеходов, 2007 и 2006 года рождения, которые переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Подросткам потребовалась медицинская помощь. Детям необходимо объяснить, что хотя у пешехода много преимуществ, лучше подождать, лучше пропустить. Дорога ошибок не прощает! Мобильные телефоны, наушники – все это отвлекает, а на проезжей части нужно быть предельно внимательными. Впереди новогодние праздники. Неправильное бесконтрольное использование пиротехнических изделий, хлопушек, петард, фейерверков также может стать причиной несчастного случая. Профилактика травматизма – это контроль, соблюдение правилам безопасности и осторожность!

Виктория Синицкая, Олег Фицнер. ТКМ