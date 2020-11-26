«Спасибо медикам» от учеников 9 школы

В 9 школе волонтеры запустили акцию «Спасибо медикам». В рамках нее запланировано несколько мероприятий: выставка рисунков и создание видеоролика.

В период борьбы с пандемией коронавируса на передовой находятся медики. Медработник сейчас синоним смелости, выносливости, терпения и самоотверженности. Волонтеры из 9 школы решили поддержать морально и запустили акцию «Спасибо медикам». К участию пригласили всех, желающих сказать «спасибо» оказалось много. Ребята благодарили через рисунки, получилась целая выставка. А еще дети создали тематический видеоролик.