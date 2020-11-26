Срок действия истекших справок и документов юридических и физических лиц из-за Ковид-19 продлен на полгода

На 6 месяцев продлевается срок действия справок юридических и физических лиц, если они истекают с 10 ноября 2020 года по 10 мая 2021 года. Постановлением Совета Министров будут определены исчерпывающие перечни документов, срок действия которых продлевается, и наименований административных процедур, при осуществлении которых такие документы были выданы. Ожидается, что в перечень войдут процедуры выдачи медицинской справки о состоянии здоровья, паспорта гражданина, водительского удостоверения и многих иных документов. Аналогичный подход уже применялся и хорошо себя зарекомендовал в первую волну пандемии. Данная мера позволят сократить количество посещений государственных органов для оформления необходимых документов.