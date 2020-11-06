Торжественная церемония открытия жилого дома состоялась на улице Кеника. Новоселье отметили 179 мозырских семей

В микрорайоне №11 очередное торжественное событие. Торжественная церемония открытия жилого многоквартирного дома под номером 11 по улице Кеника подводит черту под несколькими месяцами труда строителей и становится точкой отсчета для начала благоустройства своих квартир непосредственно жильцами. В праздничном мероприятии участие приняли представители власти, строительной организации, депутаты. Символический ключ из рук строителей передали в руки жилищно-эксплуатирующей организации. Сразу 176 семей теперь могут праздновать новоселье. 41 из них построила жилье с господдержкой. Это многодетные семьи и семьи, воспитывающие детей-инвалидов.

В Мозырском районе ежегодно, за счет всех источников финансирования, вводится в эксплуатацию около 65 тысяч метров квадратных жилья. В 2019 – 35 тысяч квадратов построено для нуждающихся, притом 22,5 тысячи м2 – с государственной поддержкой в виде льготных кредитов. Квартиры в доме №11 по ул. Кеника сдали без отделки. Новоселам еще только предстоит благоустраивать и обживать их. В марте будущего года к сдаче запланирован еще один такой же 176-квартирный дом. Он строится напротив.

Лидия Потар, Вячеслав Приписнов. ТКМ