Праздничный концерт и торжественное собрание, посвященные Дню Октябрьской революции, прошли в ГДК

Сегодня в Городском Дворце культуры прошли торжественное собрание и праздничный концерт, посвященные Дню Октябрьской революции. С приветственным словом к собравшимся обратилась первый заместитель председателя Мозырского райисполкома Елена Каленик. Она поздравила всех с праздником. Елена Антоновна отметила, октябрьская революция дала отсчет новому времени, заложила идеи равенства, открыла перед миллионами возможности. К подножью памятника отцу революции – Владимиру Ленину, делегация возложила цветы. Красный день календаря стал поводом вручить грамоты. В первую очередь за сохранение идей и воспитание подрастающего поколения. Представителям коммунистической партии, Союза офицеров, Союза ветеранов. А прекрасным общим подарком стало выступление творческих коллективов.