На ОАО «Мозырьсоль» работала экспертная комиссия. Предприятие – претендент на премию Правительства в области качества

Лауреатом премии правительства в области качества ОАО «Мозырьсоль» впервые стало в 2001 году. 2004, 2007, 2012, 2017. Пять раз уже подтверждали почетное звание. Накануне на одном из крупнейших предприятий региона побывала экспертная комиссия, которая определит, подтвердят ли «солевики» высокое звание в очередной, шестой раз.

Премия правительства в области качества – престижная национальная награда, которую вручают самым-самым. Побеждают те, чья продукция не вызывает сомнений. Те, кто успешнее всех, и те, кто уверенно покоряет рынки как внутренние, так и внешние. Среди предприятий Мозырщины показателен пример ОАО «Мозырьсоль». Фирменный логотип лауреата премии на своей продукции предприятие размещает с 2001 года. И сейчас пришло время в шестой раз подтвердить высокое звание.

Стать обладателем престижной награды очень непросто: каждое предприятие, подавшее заявку, проходит тщательную экспертную оценку. Часть отсеивается уже на этапе просмотра документов. Если же здесь вопросов нет, ждут гостей. Специально созданная комиссия детально знакомится с деятельностью конкурсанта, производством и, конечно, жизнью коллектива. Среди критериев – экспорт и эффективность менеджмента, соответствие национальным стандартам и сертификация по международным требованиям, работа с персоналом, обучение, переподготовка, возможности карьерного роста на предприятии, социальный пакет и запросы потребителей. Особое внимание – способности руководства выстроить долгосрочную стратегию развития.

Действительно, высокое качество – прежде всего результат стараний и слаженной работы всего коллектива. Конкретных людей, которые ежедневно работают над тем, чтобы мы уверенно выбрали отечественную продукцию.

Лауреатов нынешней премии правительства в области качества назовут весной 2021 года. И все-таки главным оценщиком для ОАО «Мозырьсоль» по-прежнему является потребитель. Завод развивается, модернизирует производство, внедряя современные технологии, при этом уделяя внимании охране труда, социальному развитию и заботе о каждом члене коллектива. Все для того, чтобы не стоять на месте. И чтобы за мозырскую соль голосовал покупатель – рублем.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Олег Фицнер. ТКМ