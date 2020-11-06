Завершающая осенняя уборка

Моросящий дождь, слякоть и порывистый ветер – не преграда для любителей субботников, которые проходят в пятницу. В городском парке, возле танплощадки, работники отдела идеологии, культуры и по делам молодежи дружным коллективам очищают территорию от листвы. Грабли в руки – листва в пакеты. Темпоритм – рабочий. Неподалеку трудились представители сферы образования. Перед ними тоже задача стояла нелегкая, но приятная: сделать популярные для прогулок места еще более уютными, привлекательными и чистыми. На несколько дней порядок они обеспечили. Ведь ноябрь еще продолжает устилать землю ковром из осенних листьев.