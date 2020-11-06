Любовь Денисенко, оператор свиноводческих комплексов совхоза-комбината «Заря», удостоена Ордена Почета

В потоке машин, спешащих в Мозырь, одна заворачивает к знаку. Любовь Николаевну Денисенко едет из Минска, ее очень ждут дома, но телеканалу она уделила несколько минут, чтобы поделиться впечатлениями. А впечатлений масса. 5 ноября во Дворце независимости Любовь Денисенко, оператор свиноводческих комплексов совхоза-комбината «Заря» была удостоена ордена Почета. Награду вручал Президент Беларуси Александр Лукашенко.

Еще пару минут и Любовь Николаевна будет принимать поздравления от родных и близких. А уже завтра – от коллег и руководства. Орден Почета – награда хоть и персональная, но заслужена всем коллективом.