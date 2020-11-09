В лаборатории Мозырского зонального центра гигиены и эпидемиологии с 5 ноября можно сдать платный тест на COVID-19 методом ПЦР

В руках специалиста одной из лабораторий Мозырского зонального центра гигиены и эпидемиологии действительно «горячий» телефон. Выделенный номер для желающих сдать платный тест на COVID-19 методом ПЦР появился несколько дней назад, но количество входящих вызовов на него уже перевалило за сотню. Новость о новой для мозырян и жителей региона возможности разлетелась быстро.

Стоимость тестирования 48 рублей 85 копеек для белорусов, и 64 рубля 24 копейки для иностранцев. Для желающих сдать мазок открыт отдельный вход, который ведет прямо к специалистам лаборатории. При посещении зонального центра обязательно нужно быть в маске, при себе иметь паспорт. Если справка нужна для выезда за границу, возьмите дополнительно ксерокопию паспорта. Результаты отдадут в течение двух рабочих дней. Самое важное: сдать ПЦР-тест на платной основе можно только по предварительной записи.

Екатерина Юрченко, Лидия Потар, Юрий Горобец. ТКМ