Открытие Центра детского творчества

2020-й год для мозырян – время долгожданных событий. Одно из них – открытие Центра творчества детей и молодежи на улице Ленинской. Торжественное мероприятие по случаю прошло с участием губернатора Гомельской области.

Больше 70-лет в этом здании на улице Ленинской помогают юным талантам раскрыть себя. Дом пионеров был открыт здесь в 1947 году. И под таким названием Центр творчества детей и молодежи знает не одно поколение мозырян. Начало работ по реконструкции здания было положено в 2012 году, потом временно приостановлено. В 2020 в рамках благоустройства города, ремонт возобновили. И уже 6 ноября новый просторный уютный творческий дом распахнул свои двери. Со своей задачей – сохранить уникальный внешний вид здания, — строители справились на отлично. Хорошо потрудились и внутри: сегодня кабинеты и залы Центра творчества кардинально преобразились. Светлые тона, удобная мебель, новое современное оборудование. Например, собственной звукозаписывающей студией может похвастаться далеко не каждое учреждение дополнительного образования. Можно смело утверждать, на улице Ленинской располагается настоящая «фабрика» талантов в хореографии, вокальном и изобразительном искусстве, декоративно-прикладном творчестве. Юные вокалисты Центра – украшение сборных городских концертов. В новом корпусе будет постоянно действовать экспозиция детского творчества и видов ремесел Полесья. Например, здесь представят работы воспитанников гончарной мастерской. Соломо- и бисероплетенике, вышивка и вытинанка, рисование и народные танцы. Развить природные талант и способности в Центре помогут детям разного возраста. Возможности педагогов подкрепит материально-техническая база. На ее улучшение Центру во время торжественного открытия подарили два сертификата: на 20 тысяч рублей от облисполкома и на 10 тысяч рублей – от райисполкома.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Приписнов. ТКМ