Все для ярких побед. Открытие спорткомплекса СДЮШОР №2

Еще один подарок в канун 7 ноября получило спортивное сообщество мозырян. В праздничной обстановке открыли спорткомплекс СДЮШОР №2.

Начало своей истории спорткомплекс на улице Интернациональной берет в прошлом веке. Его построили в 1974 году, поддерживали в пригодном для занятий спортом состоянии, но со временем стало понятно, без капитального ремонта не обойтись нельзя. Работы большого объема провели достаточно быстро – за девять месяцев. Вложили средства областного и районного бюджетов, а также деньги, заработанные самой спортивной школой.

Возможности тех, кто выбирает спорт, увеличатся и за счет подарков к открытию спорткомплекса: губернатор Геннадий Соловей передал руководству СДЮШОР №2 сертификат на 20 тысяч рублей от облисполкома. Еще один – на 10 тысяч рублей, — подарили представители Мозырского райисполкома. Эти средства пойдут на укрепление материально-технической базы.

Уже сегодня в обновленном спорткомплексе занимаются 120 ребят. Они ставят собственные рекорды в залах для вольной борьбы, тяжелой и легкой атлетики и акробатики, и в секции по шахматам. Опытнейший тренер-преподаватель Юрий Белавинский уверен, достойные условия позволят мозырским спортсменам все громче заявлять о себе и на республиканских, и на мировых первенствах.

А пока юные акробаты дают первое публичное выступление на новом большом ковре. На нем они будут раз за разом шлифовать свое мастерство. Впереди у воспитанников всех отделений СДЮШОР №2 – большое спортивное будущее и хорошие перспективы. Благо, условия для этого сегодня есть.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Приписнов. ТКМ