Сезон осенних ярмарок продлен на весь ноябрь. Каждые выходные торговля будет организована в разных микрорайонах города

Осенние торги, уже традиционно, продлены на ноябрь. Сказывается высокий покупательский спрос на продукцию сельхозпредприятий, фермерских хозяйств и частных подворий. На ярмарках, которые проводятся в разных районах города, есть возможность купить не только овощи и фрукты, но и мед, саженцы, садовый инвентарь. Самый приятный бонус – цены «от производителя». Ближайшая крупная ярмарка пройдет в субботу, 7 ноября, на площади Ленина. 8, 21 и 22 ноября торговля сельхозпродукцией и продовольственными товарами развернется возле рынка «Привоз» на бульваре Дружбы. 14, 15, 28 и 29 ноября- у рынка «Славянский» на бульваре Малинина.