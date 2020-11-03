С Новым Годом!
Телеканал Мозырь

Сегодня:

м/с

% влажности

Ночью:

м/с

% влажности

Завтра:

м/с

% влажности

«
»
 
Рубрика: Новости

Сезон осенних ярмарок продлен на весь ноябрь. Каждые выходные торговля будет организована в разных микрорайонах города

3 ноября 2020, 19:36

Осенние торги, уже традиционно, продлены на ноябрь. Сказывается высокий покупательский спрос на продукцию сельхозпредприятий, фермерских хозяйств и частных подворий. На ярмарках, которые проводятся в разных районах города, есть возможность купить не только овощи и фрукты, но и мед, саженцы, садовый инвентарь. Самый приятный бонус – цены «от производителя». Ближайшая крупная ярмарка пройдет в субботу, 7 ноября, на площади Ленина. 8, 21 и 22 ноября торговля сельхозпродукцией и продовольственными товарами развернется возле рынка «Привоз» на бульваре Дружбы. 14, 15, 28 и 29 ноября- у рынка «Славянский» на бульваре Малинина.

Комментарии запрещены
«
»