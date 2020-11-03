Мозырянин Евгений Вихор подтвердил звание лидера Беларуси среди парапланеристов

11-й Чемпионат Беларуси по точности приземления среди парапланеристов прошел в Гомельском районе. Всего на «Полесском десанте» за звание лучшего пилота состязались 17 участников из Беларуси и России. Идейным вдохновителем, организатором и основателем этого спортивного проекта по праву считается один из сотрудников Мозырского НПЗ – Евгений Вихор. Именно он несколько лет развивает в регионе парапланеризм, как вид спорта. Интересно, что в рамках «Полесского десанта» прошла первая в стране спортивная квалификация. И пилоты смогли получить долгожданные спортивные разряды. Что касается результатов полетов на точность приземления, золото соревнований завоевал Евгений Вихор, подтвердив звание лидера Беларуси по планеризму. 2 место занял россиянин Никита Мельник, а бронзу увез мозырянин Станислав Дашко.