30 лет у творческого руля. Редактор газеты «Жыццё Палесся» Лариса Черная празднует профессиональный юбилей

Мозырская газета «Жыцце Палесся» в мае отметит свое столетие. Коллектив газеты пока готовится встретить красивый юбилей. А его главный редактор Лариса Петровна Черная уже сегодня отмечает собственную значимую дату – 30-летие в должности редактора. О своей работе и жизни Лариса Черная рассказала нашему корреспонденту.

Главный редактор – Лариса Черная. Эта надпись уже 30 лет подводит черту под очередным номером главной мозырской газеты. Каждую заметку, статью или очерк, написанную корреспондентами издания. Лариса Петровна так или иначе пропускает через себя, проживая вместе с Мозырем и мозырянами жизнь, наполненную самыми разными событиями. Мозырянкой она стала в 1976, когда окончив журфак, распределилась в районное издание «Камунiст Палесся». Отец – моряк, капитан первого ранга, мать – учитель. А сама Лариса всегда мечтала стать хирургом. Именно сочинение на тему «Почему я хочу стать врачом?» стало отправной точкой на пути в журналистику.

Выбор был сделан. Лариса Петровна говорит, что с тех пор ни разу не пожалела об этом. ВУЗ окончила с отличием. Тогда же приехала работать в Мозырь. В газете работать пришлось не долго. Активистку позвали в районный комитет Коммунистической партии. А спустя несколько лет Лариса Черная снова вернулась в журналистику – работала в «Гомельской правде». Поворотным стал 90-й год. За годы работы шлифовался характер и мастерство. Перфекционист по натуре, Лариса Черная всегда была требовательной к себе и окружающим. Сегодня в ее личной копилке самые высокие награды и звания. «Отличник печати», победы в творческом конкурсе «Золотое перо», Почетная грамота Национального собрания Республики Беларусь, звание «Человек года» и «Заслуженный журналист» и многие другие. Очерки и публицистика Черной собраны вот в таких двух томах. Да и газета за эти годы значительно преобразилась, неоднократно становилась победителем соревнований и творческих конкурсов различного уровня. Творческих планов у главного редактора тоже не мало. Особенно в канун столетия газеты, которое будут отмечать в мае будущего года. Но главным в работе всегда остается требование – чтобы читателю было интересно!

Лидия Потар, Олег Фицнер. ТКМ