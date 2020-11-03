Осенний марафон «Припятский»

Осенний любительский марафон «Припятский» прошел на минувших выходных. Километры дорог пробежали на своих двоих и проехали на велосипеде более семидесяти участников со всей Беларуси. Представитель команды организаторов – руководитель турклуба «Ориентир» Михаил Радивончик, — побывал в нашей студии и рассказал, как Полесье в очередной раз испытало сильных, быстрых и выносливых.

Любительский марафон «Припятский» самых быстрых, выносливых и ориентированных участников собирает несколько раз в год. Атлеты и велосипедисты, для которых спорт – это уже образ жизни, приезжают в Мозырь со всей страны. Организацию марафона берет на себя местный туристический клуб «Ориентир». Поддержку в этот раз оказал отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи Мозырского райисполкома. И впервые «Припятский» проходил в осенний сезон.

От стандартных спортивных соревнований «Припятский» отличается поставленной задачей: нужно не просто пробежать или проехать дистанцию, а сделать это по определенному маршруту, перемещаясь от одной контрольной точки к другой. Задача сложная, но по итогу справляются с ней все. С разной долей успеха, но с одинаковыми эмоциями – гордостью за то, что сегодня ты был лучше, чем вчера. Интересна оказалась и возрастная разбежка среди энергичных и позитивных любителей спортивных приключений: самому опытному участнику марафона «Припятский» — 67 лет! Самой юной велосипедистке – всего 13!

Екатерина Юрченко, Лидия Потар, Вячеслав Приписнов. ТКМ