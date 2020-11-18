Реконструкция площади Примостовая

Масштабные работы по ремонту городских дорог затронули и площадь Примостовую. Изменится ли движение для водителей и пешеходов, узнаете из следующего сюжета.

К середине декабря дорожники планируют полностью завершить работы по реконструкции улицы Советской, где появится четыре полосы для автомобильного движения. Параллельно идут ремонтные работы в районе площади Примостовой. По информации предприятия «Гомельоблдорстрой», кардинальных изменений в плане организации дорожного движения здесь ожидать не стоит. Но, вместе с расширенной проезжей частью, появятся нашумевшие «островки безопасности». Их повсеместно устанавливают на широкополосных улицах города. Главная цель – обезопасить пешеходов, и приучить водителей снижать скорость перед «зеброй».

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Юрий Горобец. ТКМ