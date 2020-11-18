Мозырь включен в список 11 городов с ускоренным социально-экономическим развитием. Для этого утверждены Комплексные планы, которые включают мероприятия по всем направлениям и сферам деятельности. В их числе – работы по благоустройству. В рамках реализации программы благоустройства города на 2019-2020 год в средней школе №13 прошел капитальный ремонт.

Мозырь включен в список городов, в которых реализуются планы по ускоренному социально-экономическому развитию. Из местного, областного и республиканского бюджета выделяются деньги, в том числе на мероприятия по благоустройству. В итоге 21 учреждение образования получило возможность закрыть самые серьезные вопросы. Среди них – школа №13. Она была построена в 1989 и уже давно нуждалась в основательном ремонте. Сегодня здесь идет обычный учебный процесс. А еще несколько месяцев учебный дух перемешивался с запахами краски и побелки. Благодаря капитальному ремонту только оконных блоков заменили более 170. Кроме бюджетных средств, привлекались и внебюджетные – помощь родителей, средства, заработанные от выполнения платных услуг.

Директор школы Марина Капнина рассказывает, большая часть работ выполнена хозспособом, то есть своими силами. Как говорится, от каждого по способности – каждому по труду. Учитель рисования расписывал стены, техперсонал выполнял строительные работы, а директор, кроме всего прочего, выступала главным креативным дизайнером. В итоге, общими усилиями, удалось создать в школе особую атмосферу уюта. Гостям здесь с удовольствием показывают светлый спортивный зал, зал хореографии, обновленный кабинет химии, многочисленные расписные рекреации. Еще немало остается за кадром или скрыто под первым снегом. Размах ремонта впечатляет. Учебный год только стартовал, а здесь уже строят планы на будущий ремонт. Так, деревянные полы с 30-летним слоем краски уже не вписываются в современный антураж. Но пока это только мысли вслух. Однозначно можно сказать только одно: однажды начав ремонт, его очень трудно остановить.

Лидия Потар, Юрий Горобец. ТКМ