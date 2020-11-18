15 ноября 2019 года генеральный директор ОАО «Мозырский нефтеперерабытывающий завод» Виталий Павлов подписал приказ о создании нового структурного подразделения – производства по переработке тяжелых нефтяных остатков. И вот, спустя год на одном из его объектов, промежуточном парке, уже проходит комплексное опробывание оборудования.

Максим Биязов на данный момент исполняет обязанности мастера производства. Говорит, что к полноценной работе полностью готовы. Сейчас, в период комплексного опробывания оборудования, один резервуар полностью заполнили, наполнение второго тоже подходит к завершению.

А вот на этих мониторах – промежуточный парк переработки тяжелых нефтяных остатков как на ладони. Камеры в режиме реального времени дают видео с десятков ракурсов. Все контролем.

Общий объем промежуточного парка составляет 48 тысяч метров кубических. Продукты, которыми будут заполняться резервуары, будут разные, точно также как и цели, для которых они будут резервироваться. Промпарк – объект многофункциональный. Пуск промежуточного парка производства переработки тяжелых нефтяных остатков – один из первых этапов в пусковых операциях комплекса H-Oil. Его мощность 3 миллиона тонн. Его еще называют — завод в заводе, включает комбинированную установку гидрокрекинга, установки производства водорода и установки серы, множество других объектов. Масштабы реально впечатляют: 1100 единиц основного технологического оборудования, 700 километров трубопроводов высокого давления, 5,5 тысячи метров кабелей. Общие инвестиции — более 1,2 миллиарда долларов. Таких комплексов в мире всего единицы и мозырский самый масштабный. Нефтепереработчики рапортуют – четкая картина суперсовременного производства уже вырисовывается, как технологически, так и визуально. Объекты общезаводского хозяйства полностью готовы, работы на установке производства серы выполнены практически на 99 %. Завершено гидроиспытание трубопроводов, сейчас идут работы, связанные с электрикой и наладкой КИПа, дальше обкатка оборудования. 100% готовность установки производства водорода, до конца года ожидается выработка первой партии водорода.

Впереди – трудоемкие, сложные технически пусконаладочные работы, но уже ясно, что немалые затраты с лихвой оправдаются. Глубина переработки нефти на ОАО «Мозырский НПЗ» уже в недалекой перспективе возрастет до 90 процентов, а выход светлых нефтепродуктов — до 70 процентов. Значительно укрепятся в результате реконструкции и экспортные позиции Мозырского НПЗ. Ведь комплекс – ключевое звено конкурентоспособной технологической схемы, позволяющей не только в краткосрочной, но и в долгосрочной перспективе выпускать востребованные качественные нефтепродукты, котирующиеся на мировых рынках.