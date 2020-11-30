Прощальные аккорды осени. Фестиваль талантов мозырского нефтеперерабатывающего завершился ярким гала-концертом

Фестиваль талантов «Осенний аккорд» можно смело назвать творческим брендом Мозырского нефтеперерабатывающего завода. Это праздник, длиной в несколько дней. И его действительно ждут. Самым ярким моментом традиционно становится гала-концерт победителей.

Сцена дворца культуры Мозырского НПЗ озарена софитами, которые меркнут на фоне талантов работников нефтегиганта. Раз в год здесь собираются те, у кого в жизни есть место творчеству. Выполнение профессиональных обязанностей ни в коем разе не мешает развиваться, предприятие, наоборот, стимулирует своих работников. Одно из доказательств тому фестиваль «Осенний аккорд». Пандемия коронавируса повлияла на формат фестиваля, но, главное, он состоялся. Хотя это соревнование, к которому готовятся и стремятся победить, все участники акцентируют на том, что «Осенний аккорд» – это в первую очередь праздник.

Гала-концерт – это финишная прямая творческого состязания. Яркое завершение фестиваля. Концертные номера – это вся палитра музыкальных оттенков. Кто старается достучаться до сердец зрителей и жюри лирическими композициями, кто-то берет напором и драйвом, как, допустим, Виталий Зуборев, представитель предприятия «Белфут». Поддержать Виталия пришли коллеги. Яркое выступление и горячая поддержка вкупе – «Приз зрительских симпатий». Кстати, особенностью 16 «Осеннего аккорда» стало то, что в нем принимали участие не только работники нефтеперерабатывающего завода, но и сотрудники дочерних предприятий. Фестиваль расширяется, он то, что объединяет. В «Осеннем аккорде» есть постоянные участники, есть и новички. Выступление молодежи – это всегда ярко, современно и креативно. 2020 непростой. Во время нынешнего фестиваля зрительный зал заполнен даже не наполовину. Социальное дистанцирование. Поддержать выступающих пришли близкие и родные.

В этом фестивале победители все, участников отмечают призами и дипломами. Но, как и в каждом состязании, есть лучшие из лучших. Третье место заняла Татьяна Артюшко. На втором месте яркий вокалист Николай Швед, а на первом – Александр Клепиков, который из 16 «Осенних аккордов» участвовал в 16. На глазах Александра фестиваль зародился, развился и трансформировался.

16 фестиваль-конкурс «Осенний аккорд» завершился. Однако организаторы строят планы уже на 2021 год. И планы грандиозные. Из общезаводского праздник должен стать общерайонным. По задумке, изменится формат мероприятия, проходить он будет на нескольких творческих площадках одновременно, участвовать будут работники всех предприятий Мозырского района, а на финальный гала-концерт все соберутся во Дворце культуры нефтеперерабатывающего завода. Фестиваль выйдет на новый уровень.

Виктория Синицкая, Вячеслав Приписнов. ТКМ