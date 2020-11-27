Пожарно-спасательный спорт. Сила штангиста, реакция фехтовальщика, скорость легкоатлета, ловкость и гибкость гимнаста

Подъем по штурмовой лестнице на скорость, преодоление двухметрового забора, тушение пожара на время – все это пожарный спорт. Один из самых прикладных видов спорта, в котором отрабатываются навыки, необходимые для спасения жизней.

Сила штангиста, реакция фехтовальщика, скорость легкоатлета, ловкость и гибкость гимнаста. Все эти качества призван формировать и оттачивать пожарно-спасательный спорт. Уже несколько лет при Мозырском ГРОЧС работает специализированная секция.

Разминка в зале, а после настоящий штурм пожарной лестницы. Кстати, высота лестницы – шесть метров, второй этаж дома. Несколько секунд. 90 градусов покорены. Ежегодно пожарно-спасательный спорт привлекает к себе десятки молодых мозырян. У каждого свой мотиватор. Кто-то воспитывает в себе волю к победе, кто-то закаляет характер, но все вместе учатся побеждать, преодолевая себя. Это умение пригодится как в борьбе со стихией, так и в борьбе с жизненными трудностями и препятствиями.

Обучаясь пожарно-спасательному спорту, молодые спортсмены в дальнейшем смогут связать свою профессиональную деятельность с Министерством по чрезвычайным ситуациям, тое есть стать спасателями. Многие ребята в секции выбор уже сделан.

Пожарно-спасательный спорт – довольно зрелищный и красивый. Но, к сожалению, не так популярен, как тот же футбол или бокс. В Мозырском ГРОЧС этот пробел решили исправить. И приглашают всех желающих на занятия в секцию. Пол не имеет значения. Ведь мужество, воля, закалка, выносливость, качества, которые формирует пожарно-спасательный спорт, не помешают ни девчонкам, ни мальчишкам.

Светлана Грудько, Юрий Горобец. ТКМ