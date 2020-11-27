Животноводство, комплексный план ускоренного-социально-экономического развития, Декрет № 18. Главные вопросы, рассмотренные на заседании исполкома

О производстве животноводческой продукции в зимний период говорили сегодня на заседании райисполкома. На повестке дня также были вопросы реализации Комплексного плана ускоренного социально-экономического развития Мозырщины и выполнение требований Декрета №18.

Предстоящий зимний сезон определяет работу в самых разных сферах жизнедеятельности. Определенные задачи ставятся и перед отраслью животноводства. О том, как в зимне-стойловый период будет производиться животноводческая продукция, на заседании райисполкома доложил специалист управления сельского хозяйства и продовольствия.

Постановка скота на зимне-стойловый период в сельхозорганизациях осуществлена в срок, с соблюдением всех технологических норм. Перед отраслью поставлены конкретные задачи, основные из которых: прирост производства продукции, сохранение численности поголовья крупного рогатого скота, снижение расхода кормов за счет улучшения их качества и сбалансированности, сохранение качества реализуемого молока. Самыми ответственными предприятиями района в плане подготовки к зимнему периоду названы совхоз-комбинат «Заря», «Слободское имени Ленина», эксбаза «Криничная».

Вторым вопросом участники заседания рассмотрели реализацию Комплексного плана ускоренного социально-экономического развития Мозырского района. Итоги подводили за 9 месяцев текущего года. Новое лицо город над Припятью приобретает за счет масштабного благоустройства. У крупных предприятий в регионе – новое дыхание за счет проводимой модернизации. Задачи на период реализации Комплексного плана перед руководством района стоят четкие, и имеют конкретные сроки. Объем финансирование двухлетней программы 1 миллиард 366 миллионов рублей. На сегодняшний день выполнено почти 94 процента из запланированных 175-ти мероприятий.

Выполнение Декрета Президента Республики Беларусь № 18 «О дополнительных мерах по государственной защите детей в неблагополучных семьях» стало третьем вопросом заседания. Документ был принят в 2006. Именно тогда появилось такое понятие как семья, находящаяся в социально опасном положении. Тревожным сигналом о том, что семья нуждается в помощи, может стать задолженность по квартплате, семейный скандал, жалоба соседей, обращение педагогов. За 9 месяцев этого года в отдел образования поступило 353 таких обращения. 123 ребенка из 63-х семей признаны находящимися в социально-опасном положении. При выполнении требований Декрета №18 акцент делается на раннюю профилактику семейного неблагополучия. Но, главное – защитить права всех без исключения детей. Ведь каждый ребенок имеет право на стабильное и счастливое детство.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Юрий Горобец. ТКМ