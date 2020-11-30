«Помним. Гордимся». Автопробег по объектам Мозырского укрепрайона

Автопробегом по истории Великой Отечественной. В минувшую субботу на знаковом для мозырян месте – Кургане Славы – собрались десятки машин. Суть мероприятия отражена в его названии – «Помним. Гордимся». Пробег посвящен 75-летию Победы. Инициатором выступили общественные объединения района. Первый подобный автопробег был проведен в 2015 году. С тех пор сотни километров, все новые участники, разнообразные маршруты, связанные с военной тематикой. Руководитель военно-исторического клуба «Калинковичско-Мозырский Поиск» Евгений Сергиенко трепетно относится к памяти, связанной с Победой. Вырос на улице Мира среди ветеранов войны, увлечение историей пронес с детства. Тема нынешнего автопробега – это объекты Мозырского укрепрайона, который раскинулся на сто тридцать километров от Копаткевичей до Лельчиц. Глубина фронта на главных направлениях составляла до шести километров. Практически посередине укрепрайон разрывает река Припять. Было построено всего порядка двухсот ДОТов. Мозырский укрепрайон представляет большой интерес из-за нескольких уникальных сооружений, которым нет аналогов в Беларуси. Речь идет о настоящих подземных крепостях — огневых группах ДОТов или, как их еще называют, «минах». Это многокилометровые лабиринты. Вот такое наглядное изучение истории Великой Отечественной. Возле значимых объектов Мозырского укрепрайона участники автопробега делали остановки. Слушали познавательную экскурсию, возлагали цветы, а в деревне Синицкое поле у знака, в честь Героя Советского Союза подполковника Михаила Петровича Сыдько состоялся митинг.

Виктория Синицкая, Юрий Горобец. ТКМ