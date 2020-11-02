Лучшую бригаду каменщиков Полесского региона выбрали в Мозыре. Конкурс профессионального мастерства проходил в течение двух недель на одном из самых значимых объектов – строительстве нового детского сада.

Когда родные стены помогают, в прямом и переносном смыслах. Стали известны строительные организации, в которых работают лучшие каменщики Полесья. Конкурс профмастерства собрал бригады из Наровли, Светлогорска, Лельчиц и Мозыря. В течение двух недель мастера кирпичной кладки демонстрировали свое умение «склеивать» идеальную крепкую стену. Эталонного результата участники соревнования добивались не в искусственно созданных условиях, а на реальном строительном объекте, при возведении нового детского сада. Борьба среди лучших каменщиков Полесья выдалась жаркой.

Новый детский сад – объект для города стратегически важный. Для мозырян – желанный и долгожданный. За конкурсом «в прямом эфире» следили жители соседних домов и те, кто приходит гулять на игровые площадки вокруг. За две недели стены детсада значительно подросли, а значит момент, когда он распахнет двери для воспитанников, приблизился. Главных героев состязания, уже по традиции, специальными «комсомольскими премиями» наградил руководитель штаба первой в регионе Всесоюзной стройки, меценат Воскан Чобонян. Памятные подарки и дипломы участников получили все бригады. А победу одержали те, для кого возводимые стены действительно родные – бригада СУ-167 ОАО «Мозырьпромстрой».

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Юрий Горобец. ТКМ