Товары со всего мира, продавцы со всей Беларуси. В речном вокзале снова открылась широкомасштабная ярмарка-распродажа. Кроме разнообразных продуктовых и промышленных товаров, на ней представлен также большой ассортимент шуб.

Аромат чая и специй сражает каждого, кто переступает порог Речного вокзала. Здесь сегодня в очередной раз открылась ярмарка-распродажа. Продавцы едва успели разложить товар, а покупатели уже присматриваются и прицениваются. На входе традиционно расположились прилавки с чаем. Десятки видов и сортов. Стоимость ста граммов любого чая – пять рублей. Ну и какой же чай без меда. Майский, гречишный, боярышниковый, лесной и горный, с черникой, мед диких пчел… Цены от 14 рублей за килограмм. Здесь же различные конфитюры, а также свежая молочная продукция. А еще восточные сладости и сухофрукты, рыбные консервы, пряности, бальзамы, травы и многое другое. Евгения Гринь приехала из Барановичей. За ее спиной – кладовая здоровья – травяные сборы. Композиции из трав составлены известным фитодоктором, профессором народной медицины Николаем Огреничем. Кстати, десятую часть вырученных от выставки денег всегда отдают на содержание храмов. Среди товаров для здоровья также разнообразные масла, бальзамы, косметическая продукция, очки. Широко представлена на выставке товары для дома, бытовые принадлежности, галантерейные товары, одежда и аксессуары, причем цены весьма приемлемые. Кроме того, продавцы обещают порадовать скидками. Верхняя одежда есть и на втором этаже. Куртки – от 40- рублей. А еще здесь традиционно – царство меха. Шубы на любой вкус и кошелек уже ждут своих обладательниц. Современные и классические модели, широкий размерный ряд. Например, вот эта норковая шубка со вставками из мутона стоит 2560 рублей. При наличном расчете скидка 10%. 5% от покупки отминусуют при расчете по картам рассрочки, таким, как Халва, Карта Покупок, Черепаха и Картафан. Кредит до 36 месяцев можно оформить на месте. Здесь гарантирует высокое качество продукции. А еще хорошее настроение и гарантировано теплую зиму, даже несмотря на погоду.

Выставка-ярмарка будет работать в Речном вокзале по Советской 27А до 8 ноября. Время работы – 10 до 19 часов.