Фестиваль «Осенний аккорд-2020» уже скоро!

Одно из самых ярких культурных событий ноября – корпоративный фестиваль мозырских нефтепереработчиков «Осенний аккорд». Уже сегодня таланты завода активно работают над созданием новых творческих номеров, чтобы удивить и требовательное жюри, и искушенного зрителя.

Для кого-то ноябрь – это дождливо и холодно. А для коллектива Дворца культуры НПЗ и талантливых заводчан – этот месяц яркий, жаркий и креативный. Именно в ноябре на большую сцену выходят самые талантливые работники полесского нефтегиганта, чтобы в очередной раз сразиться за Гран-при корпоративного фестиваля-конкурса «Осенний аккорд». В прошлом году проект отметил свое 15-летие. И за это время, по праву, завоевал звание одного из интереснейших мероприятий городского масштаба. Подборка творческих номеров заводчан, которую представляют в конкурсный день, ничем не уступает профессиональным артистам. Гармонично подобранные танцевальные и песенные номера, образы героев сцены, свет, звук. Все это – хороший повод посетить фестиваль. Уже несколько лет на сцену, в отдельной конкурсной программе, выходят дети заводчан. Для поклонников выставочного творчества организуют фотовыставку и выставку изобразительного искусства. Старт фестивалю дадут 24 ноября. И с каждым днем волнение участников конкурсных программ будет нарастать, а вот билетов в кассах ДК становиться все меньше. Спешите занять лучшие места уже сегодня!