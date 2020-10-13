Занимайте свои места! В четверг, 15 октября, Мозырский драматический театр открывает 31 театральный сезон

Мозырский драматический театр имени Ивана Мележа открывает 31 театральный сезон и продолжает принимать поздравления с новосельем и с 95-летием начала театральной деятельности. И приглашает своих любимых зрителей на первое свидание в новом творческом сезоне. Оно состоится 15 октября и будет ознаменовано показом спектакля «Теща от первого брака, или Обмен поневоле» по пьесе Лилии Моцарь «Муж напрокат», режиссер Юрий Вутто. Спектакль – веселая, позитивная комедия положений, в которой зять умудрился принять тещу за стриптизершу, теща чужого жениха посчитала своим зятем… Словом, все перепуталось-перемешалось! Каждый играет не свою роль! А зрители вместе с героями погружаются в предлагаемые невероятно забавные и запутанные ситуации, а потом наблюдают, как они из них находят выход. История понравится всем, кто хочет провести время беззаботно, непринужденно, вдоволь посмеяться и отдохнуть от напряженных трудовых будней.