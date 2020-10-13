В среднюю школу № 9 приехали сотрудники ГАИ, чтобы напомнить ребятам правила дорожного движения

В среднюю школу № 9 приехали сотрудники ГАИ, что напомнить ребятам правила дорожного движения. Они акцентировали внимание на том, что светоотражающий элемент – это не просто аксессуар, а реальная возможность себя обезопасить в темное время суток.

Переходить дорогу только на зеленый свет светофора только по пешеходному переходу. Второклассники средней школы №9 правила дорожного движения знают назубок. Родители, педагоги, госавтоинспекторы постоянно напоминают, убеждают, это комплексная планомерная работа. На кону – безопасность детей. Вот и в рамках нынешнего мероприятия в очередной раз подробно разобрали всевозможные опасные ситуации.

Осенью, когда ночь становится длиннее, а световой день короче, актуальна тема использования световозвращающих элементов. Госавтоинспектор подарил ребятам фликеры. Эти элементы сейчас используются при пошиве одежды, обуви, рюкзаков и ранцев. Но этот как раз-таки тот случай, когда фликеров много не бывает. Чем большее, тем заметнее в темноте. А еще ребята получили возможность посидеть в служебном автомобиле, а еще по рации прочитать стихотворение. Правило правилами, но в преддверии Дня матери некоторые ребята воспользовались возможностью поздравить самых родных по телевизору.

Правила дорожного движения ребята начинают учить еще в детском саду, работа продолжается и в школе. Серьезная информация подается в игровой форме, так она лучше усваивается.

Осторожность, аккуратность, размеренность. Несмотря на свою непоседливость и любознательность, именно этот стиль поведения должны усвоить дети. Дорога ошибок не прощает.

Виктория Синицкая, Вячеслав Приписнов. ТКМ