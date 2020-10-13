Диалоговая площадка. В Мозыре обсудили конституционное реформирование и партийное строительство

На Гомельщине заработали диалоговые площадки по обсуждению вопросов реформы Конституции. В Мозыре активное обсуждение началось еще на прошлой неделе. В пятницу состоялась панельная дискуссия по вопросам образования. Следующем обсудили конституционное реформирование и партийное строительство.

Конструктивные предложения и идеи по вопросам реформы Конституции рассмотрели на очередной диалоговой площадке, которая состоялась в малом зале Драматического театра. Ее тема – «Конституционное реформирование и партийное строительство» Среди участников встречи – адвокаты, работники прокуратуры, судьи, представители наиболее активных политических партий и представители юридических факультетов вузов. Модератором встречи стала Маргарита Жорова, председатель Гомельской областной нотариальной палаты.

Конституции Республики Беларусь уже 25 лет. За это время изменения в неё вносились дважды. Новая реформа должна быть конструктивной. На сцене – эксперты. В их числе – депутаты, специалисты в юриспруденции, представители власти, ученые. Многие из них приехали на диалог с готовыми предложениями.

Формат диалоговых площадок позволяет изучить мнения специалистов. Свои предложения по изменениям в главный документ страны могут вносить все желающие. Например, на электронный ящик Палаты представителей. Юристы обсудили статус государственной символики, вопросы обеспечения экологической безопасности, сохранения традиционных ценностей, подискутировали на тему смертной казни, обсудили перераспределение конституционных полномочий Президента, Правительства, Парламента и местных органов власти, затронули вопросы изменения избирательной системы. По результатам дискуссии высказанные предложения и рекомендации по совершенствованию законодательства будут аккумулированы для их обсуждения на областном форуме, тема которого «Конституционная реформа как значимый фактор экономических, политических и социальных преобразований.

Лидия Потар, Вячеслав Приписнов. ТКМ