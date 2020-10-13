В Мозыре мужчина отравился угарным газом

На прошедшей неделе подразделения МЧС 2 раза направлялись на оказание помощи населению, в числе которых – ликвидация гнезд жалоносных насекомых, а также открывание запертой двери.

10 октября в 10 октября в 21-30 в службу спасения от диспетчера скорой медицинской помощи по прямой линии поступило сообщение о госпитализации не работающего гражданина 1960 г.р. в городскую больницу с подозрением на отравление угарным газом.

В ходе разбирательства установлено, что при растопке отопительной печи в доме, расположенного в переулке Зеленый, мужчина не открыл задвижку дымохода. В это же время соседней комнате находилась сестра пострадавшего, которая обратилась в скорую помощь после жалоб брата на головокружение и тошноту. В итоге мужчина был госпитализирован в реанимационное отделение городской больницы с диагнозом «отравление

угарным газом, алкогольная интоксикация». Предполагаемая причина отравления – закрытая задвижка дымохода.

В связи с наступлением холодной поры года спасатели напоминают о важности соблюдения правил эксплуатации печного отопления. Следует также помнить, что при длительной топке задвижку нужно перекрывать только после полного прекращения горения дров.