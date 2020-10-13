Осенние ярмарки-2020

От производителя напрямую к покупателю. В октябре в Мозыре продолжаются сельскохозяйственные ярмарки. Крупные площадки работают каждые выходные в разных районах города. Наша съемочная группа посетила ярмарку у рынка «Славянский», и приятно удивилась ценам на урожай 2020-го года.

Крупнокалиберные луковицы, яркая морковь, отборный картофель, плотные кочаны капусты и россыпь осенних ягод. Осенняя ярмарка у рынка «Славянский» собрала крупные сельхозпредприятия, фермерские хозяйства и частные подворья из разных районов страны. Ценную своим витаминным составом клюкву, например, привезли к нам из Брестчины. Некоторые сорта картофеля к мозырским покупателям доставили с Гродненской области. А вот эти сочные плотные помидоры выращены заботливыми руками калинковичан.

Судя по широкому ассортименту, урожай-2020 оказался неплохим. Для покупателей осенняя ярмарка – это хорошая возможность купить все и сразу в одном месте. Цены – самые умеренные: картофель от 45 до 60 копеек за килограмм, капуста по 50 копеек, лук обычный по 60-70 копеек, лук-севок – от 3,5 рублей. Есть баклажаны, перцы, виноград, яблоки и груши, мед и цветная капуста.

Заядлые дачники на ярмарке могут найти рассаду цветов, которые можно и нужно высаживать осенью, а также саженцы. Рядом – туи и другие хвойные породы для любителей ландшафтного дизайна. Всё отечественной селекции. Но расти, цвести и плодоносить, обещают продавцы, будут не хуже заморских собратьев. Кстати, общение с фермерами – один из моментов, ради которых стоит посетить такую ярмарку. Они не просто предлагают сделать запасы на зиму, но и подсказывают, как лучше выбрать и сохранить урожай до весны.

Для удобства покупателей осенние ярмарки проводятся каждые выходные на крупных площадках – у рынков «Привоз» и «Славянский». 24 октября торговля сельхозпродукцией развернется на площади Ленина. При повышенном потребительском спросе, сезон ярмарок могут продлить в ноябре.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Приписнов. ТКМ