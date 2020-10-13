В День Матери нотариусы Гомельщины бесплатно проконсультируют многодетных мам

На протяжении дня, 14 октября, женщины, воспитывающие троих и более несовершеннолетних детей, могут обратиться в любую нотариальную контору и нотариальное бюро Гомельской области в соответствии с режимом работы, и получить консультацию нотариуса по вопросам, входящим в его компетенцию. Как показывает практика, в День матери самыми популярными являются вопросы удостоверения брачных договора, соглашений о детях, соглашений об уплате алиментов. Обратиться за бесплатной правовой помощью к нотариусу возможно, в том числе по телефонам нотариальных контор и нотариальных бюро, а также дистанционно с применением видеосвязи (мессенджеров). Полный список нотариальных контор и нотариальных бюро, а также время их работы можно уточнить на сайте Белорусской нотариальной палаты belnotary.by, в разделе «Найти нотариуса». По телефонам нотариальных контор и нотариальных бюро, указанным на сайте, можно заранее согласовать с нотариусом формат общения в день проведения акции.