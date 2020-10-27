Выездной День охраны труда прошел на базе Мозырского ДОКа

«Обеспечение здоровых и безопасных условий труда, соблюдение требований по охране труда». На базе Мозырского деревообрабатывающего комбината прошел выездной семинар.

Открытое акционерное общество «Мозырский деревообрабатывающий комбинат» специализируется на выпуске пиломатериалов, топливных брикетов, теплоизоляционных плит из древесного волокна БЕЛТЕРМО, а также продаже мебели для жилых комнат и офисов в широком ассортименте.

Помимо того, что деревообработка – это одна из доходных отраслей, эта сфера относится к травмоопасным. Очередной выездной День охраны труда проходил на базе Мозырского ДОКа. В нем традиционно принимают участие руководители организаций. Посещение производственных объектов, бытовых помещений. В рамках семинара идет знакомство со спецификой предприятия и с тем, насколько серьезно здесь относятся к соблюдению требований по охране труда. Здесь подвели и промежуточные итоги этого года в плане производственного травматизма в организациях Мозырского района. Снижение производственного травматизма – это одна из первостепеннейших задач. Во многом безопасность работника зависит от него самого, насколько серьезно человек относится к соблюдению требований. Халатность – это причина более половины всех несчастных случаев.

На нынешнем семинаре также обсудили вопросы обеспечения промышленной и пожарной безопасности на предприятиях района. В этому году на объектах зафиксировано два огненных происшествия. Из-за неисправности печного отопления произошел пожар в прудковском магазине, а из-за неосторожного обращения с огнем в одном из сельхозпредприятий горели скирды сена.

Виктория Синицкая, Юрий Горобец. ТКМ